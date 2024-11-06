بسعر خياليّ.. طرح حذاء "جودي غارلاند" الأحمر الشهير في مزاد علنيّ

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تم طرح حذاء جودي غارلاند الأحمر الشهير الذي ارتدته في فيلم "ساحر أوز" للبيع بالمزاد العلني من قبل دار Heritage Auctions. يصل سعر المزايدة الحالي للحذاء إلى 812,500 دولار، مع تحديد الحد الأدنى للمزايدة التالية عند 825,000 دولار. يستمر المزاد لمدة 31 يومًا حتى 7 كانون الأول.تأتي هذه الأحذية المعروضة بعد ما يقرب من عقدين من سرقتها في عام 2005 من متحف جودي جارلاند في ولاية مينيسوتا. كان الحذاء جزءًا من مجموعة من أربعة أزواج من الأحذية الأصلية التي ارتدتها جارلاند في دور "دوروثي" في الفيلم الشهير. تم شراء الأحذية من قبل مايكل شو في 1970 قبل أن يتم سرقتها من قبل تيري جون مارتن أثناء عرضها في المتحف.وقد تم العثور على الحذاء في عام 2018 في مينيابوليس من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، خلال تحقيق في عملية احتيال وابتزاز ضد شركة ماركل المالكة للمنتج. الحذاء المزخرف بالترتر يمثل زوجًا مطابقًا للزوج الذي يعرض في مؤسسة سميثسونيان.تُعد الأحذية العتيقة من الحرير الأحمر ذات الكعب العالي جزءًا من التاريخ السينمائي، حيث يتميز التصميم بالترتر الذي يزين الجزء العلوي والكعب، وتعلوها أكسسوارات مزخرفة.