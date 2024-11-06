حادثة فريدة من نوعها.. شاحنة كل من اشتراها توفيت زوجته!

أمر الادعاء العام في أربيل بإقليم كردستان العراق، يوم الأربعاء، بالقبض على صاحب معرض للسيارات على خلفية الترويج لـ"بيك أب" من يشتريها تموت زوجته.

وفي تفاصيل القضية، جرى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصاحب معرض سيارات في أربيل، يدعي أن سيارة نوع "بيك اب" بيعت 22 مرة.

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ووفقاً لصاحب المعرض، كل من اشترى هذه العجلة توفيت زوجته.



وأشار إلى أن أصحاب المعرض يقومون بتأجيرها لهذا الغرض، لافتا الى أن سعر السيارة ارتفع إلى حد كبير.

وردا على ما صدر من صاحب المعرض، جرى تحريك دعوى لدى الإدعاء العام بطلب من المحافظ أوميد خوشناو ضد صاحب المعرض كونه شكل نوعا من الإساءة بحق النساء.



