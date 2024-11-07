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منوعات
أغنيتان تعودان للسبعينيات رافقتا ترامب في الانتصارات والانكسارات.. هذه قصتهما (فيديو)
Lebanon 24
07-11-2024
|
00:07
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رافقت الرئيس الأميركي دونالد ترمب طوال مشواره السياسي منذ عام 2016، أغنيتين تعودان للسبعينات، وكانتا حاضرتين أيضا خلال الحفل في ولاية فلوريدا، ولم تفارقاه.
غلوريا.. وواي إم سي إي.. أغنيتان لطالما تعلق بهما ترامب كثيرا ورقص على ألحانهما مرارا وتكرارا، هاتان الأغنيتان قدمتا لترامب وحملته الدعم النفسي اللازم للمضي قدما في السباق الانتخابي.
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ففي عام 2016 احتفل ترامب بانتصاره بهاتين الأغنيتين، وبهما أيضا أنهى رئاسته بعد انتخابات عام 2020.
وبين الانتصار والانكسار وقبل الخطاب الذي أثار أعمال الشغب كان ينظر إلى جمهوره وهو يستمع لأغنية "GLORYA" للمطربة الراحلة.. "لورا برانيجان".
"كيف سيتدنى الحال؟.. ألا تعتقدين أنك تسقطين؟".. تساؤلات مطروحة في كلمات الأغنية بدت وكأنها موجهة لترامب، وليس لغلوريا.
ليعود اليوم مجددا محتفلا بانتصاره لكن على ألحان أغنية "واي إم سي إي" أشهر أغاني السبعينيات لفرقة "فيلج بيبول" أو أهل القرية، كلمات الأغنية بدت موجهة أيضا للرئيس لدونالد ترامب، "أيها الشاب، هناك مكان يمكنك الذهاب إليه" هكذا تقول الأغنية، واليوم وبعد نتائج الانتخابات أصبح البيت الأبيض بانتظار ترامب.
كلتا الأغنيتين تخاطبان ما يسمى بجيل Baby boomers الجيل الذي ولد بين عامي 1946 و1964 أي تحديدا بعد الحرب العالمية الثانية، ولا تخاطب جيل الألفية الذي استهدفته كامالا هاريس.(العربية)
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