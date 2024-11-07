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منوعات
"صفع" إبنته أمام زميلاتها.. والد طالبة يضرب معلم حتّى الموت
Lebanon 24
07-11-2024
|
09:35
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في واقعة مأساوية، أقدم ولي أمر طالبة على ضرب معلمها داخل إحدى مدارس محافظة القاهرة المصرية، ما أدى إلى وفاته إثر تعرضه لنزيف وجلطة في المخ.
ولفظ معلم اللغة الإنجليزية "محمد.ز" أنفاسه الأخيره بعدما تعدى عليه والد إحدى الطالبات بالضرب، لقيامه بتوبيخ الطالبة بسبب تقصيرها في الدراسة.
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وتلقت السلطات إخطارا يفيد بقيام ولي أمر طالبة بمدرسة الحلمية الإعدادية بنات، التابعة لإدارة الخليفة التعليمية بمحافظة القاهرة، بالاعتداء بالضرب على معلم اللغة الإنجليزية بالمدرسة، حيث قام والد الطالبة-الذي يعمل هو الآخر مدرسًا في مدرسة أخرى- بالحضور إلى المدرسة للتحدث مع المعلم، إلا أن النقاش تحول سريعًا إلى مشادة كلامية حادة تطورت لاشتباك بالأيدي، ما أدى إلى سقوط المعلم مغشيًا عليه وسط صدمة الطالبات والمعلمين، ليتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإنقاذه، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي وجلطة في المخ، وفقًا للتقرير الطبي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على ولي الأمر المتهم، الذي أكد في التحقيقات أنه لم يقصد قتل المعلم، وأن ما حدث كان عن طريق الخطأ، وأن سبب حضوره إلى المدرسة والشجار مع المعلم المتوفى هو "صفع" المعلم لابنته أمام زميلاتها، الأمر الذي أغضبه ودفعه إلى الشجار معه. (العربية)
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