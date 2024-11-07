مفاجأة صادمة.."سفاح الغربية" يعترف بقتل 4 سيدات وتقطيعهن

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وقال "عبد ربه. م" أو "سفاح الغربية" الجديد خلال مثوله أمام هيئة المحكمة، اليوم الخميس، إنه قتل 4 سيدات من "فتيات الليل" وزوجته على مدار السنوات الأربع الماضية، معللا ذلك بعقدة نفسية قديمة تسببت فيها والدته.وخرج المتهم مكبلا بالأصفاد من قفص الاتهام، ليتقدم بإفادته لهيئة المحكمة، حيث أقر باكيا بارتكابه جرائم قتل السيدات الأربع وتقطيعهن أشلاء، مستغلا خبرته كشيف "طباخ" وخبرته في استخدام الساطور، ووضعهن في أجولة ورميها في ترعة الخضراوية بمدينة زفتى ما بين عامي 2000 - 2024.وقال المتهم الذي يبلغ من العمر 36 عاما، إنه مارس الرذيلة مع ضحاياه قبل أن يقوم بقتلهن وتقطيعهن وإلقائهن في الترعة، معللا ذلك بعلاقة غير شرعية قديمة بين والدته وعمه، ما جعله "معقدا من النساء".وأضاف "سفاح الغربية" باكيا أمام المحكمة: "أنا ليا ربنا..ومعترف بجرائمي.. ومش عاوز محامي".إلى ذلك، قررت الدائرة الأولى بجنايات المحلة اليوم، تأجيل جلسات محاكمة "عبد ربه. م" والمعروف إعلاميا بـ"سفاح زفتى"، للدور الأول من شهر كانون الأول القادم لسماع مرافعة النيابة العامة وانتداب محامين للدفاع عن المجني عليه.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة، وملقاة بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتى، حيث نجحت قوات الأمن في ضبط الجاني عقب العثور على أشلاء الضحية الرابعة وتمزيق جثمانها وإلقاء أشلائها في مياه نهر النيل، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة. (العربية)