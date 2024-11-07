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لصّ يسرق حقيبة سيدة من سيارتها.. اليكم ما حصل!

Lebanon 24
07-11-2024 | 15:15
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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة حقيبة سيدة فى منطقة الدرب الأحمر.
وكشفت التحقيقات أن المتهم سرق حقيبة المجنى عليها حال تركها بالسيارة وبداخلها "جواز سفر، مبلغ مالي، بطاقة بنكية"، وتم ضبطه وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.
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وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. (اليوم السابع)
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