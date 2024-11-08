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واقعة مأساوية مؤثرة.. لحقت بزوجها بعد 3 ساعات على وفاته (صورة)

Lebanon 24
08-11-2024 | 04:40
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شهدت محافظة البحيرة في مصر واقعة مأساوية مؤثرة، حيث توفيت زوجة بعد 3 ساعات فقط من دفن زوجها.
وتوفي الزوج "قدري العيسوي" في قرية السالمية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، لكن زوجته "وفاء" لم تتحمل آلام الفراق. إذ فارقت الحياة بعد 3 ساعات على تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، حزناً على رفيق الدرب الذي أمضت معه نحو 35 عاما.
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وأكد "عامر السيد" أحد أبناء القرية لـ "العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن العيسوي صاحب سمعة حسنة بين الأهالي، وكانت تجمعه بزوجته علاقة حب قوية".
كما أكد أن الجميع فوجئوا بوفاة "وفاء" بعد ساعات من تشييع الجثمان. وأضاف "هي اسم على مسمى، فوفاء وفت لزوجها حتى آخر أنفاسها".
وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة بشكل واسع، حيث عبر كثيرون عن تأثرهم بتلك المأساة، وعلاقة الحب القوية التي جمعت الزوجين.
فيما اعتبر آخرون أن قصة الحاج قدري وزوجته تضاهي روايات الحب والأفلام. وقال البعض إن الزوجين ورغم أنهما عاشا حياة قروية بسيطة فإنهما ضربا أقوى مثال على الحب والوفاء. (العربية)
الحاج قدري وزوجته وفاء
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