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أبراج 2025.. تعرّفوا إلى الأبراج الأكثر حظا في العام المُقبل

Lebanon 24
09-11-2024 | 03:00
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مع اقتراب نهاية العام الحالي يترقب الناس بداية العام الجديد 2025 لمعرفة الأبراج الأكثر حظًا، حيث تم تحديد ذلك بناء على حركة الكواكب في الأبراج وعدد الزوايا والعكسية كل في كل برج من الأبراج.

توقعات الأبراج 2025
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وفي هذا الصدد، قالت خبيرة الأبراج هالة حافظ، إن كل الأبراج متساوية في الحظوظ في عام 2025، وقامت بتقسم الأبراج إلى 6 مراكز من الأكثر حظًا في كل مركز برجين.

ترتيب الأبراج الأكثر حظًا في 2025

أوضحت هالة، أن هذا الترتيب جاء بناء على أكثر الحظوظ في الصحة والعلاقات وعلى الصعيد العملي ولم يختص هذا الترتيب بالصعيد المالي.

في المركز الأول: مواليد برج الثور وبرج الأسد.
في المركز الثاني: مواليد برج الجوزاء وبرج الحوت.
في المركز الثالث: مواليد برج السرطان وبرج القوس.
في المركز الرابع: مواليد برج الدلو وبرج العقرب.
في المركز الخامس: مواليد برج الميزان وبرج العذراء.
في المركز السادس: مواليد برج الجدي وبرج الحمل.(المصري اليوم)

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