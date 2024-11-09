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منوعات
هروب جماعي لـ40 قردا في أميركا.. والشرطة تستنفر
Lebanon 24
09-11-2024
|
04:00
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كشفت تقارير إعلامية أن 40 قردا هربوا، مساء الأربعاء الماضي، من منشأة بحثية في ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية.
وقال موقع "سكاي نيوز" البريطاني إنه تم نشر كاميرات التصوير الحراري والفخاخ لإعادة القردة، التي هربت من مؤسسة "Alpha Genesis" البحثية في بلدة "ياماسي".
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وشددت الشرطة على الأشخاص القريبين من المنطقة على ضرورة الاتصال بالرقم 911 على الفور إذا رصدوا أحد القردة وعدم "التفاعل" معها.
وأضافت في منشور على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "يُنصح السكان بشدة بإغلاق الأبواب والنوافذ لمنع هذه الحيوانات من دخول المنازل".
وتقول "ألفا جينيسيس" إنها توفر "منتجات الرئيسيات غير البشرية وخدمات البحث البيولوجي، في مساحة تقدر بـ100 فدان مخصصة للحجر الصحي والتكاثر والبحث".
وتُجري المؤسسة البحثية تجارب سريرية، بما في ذلك علاجات أمراض الدماغ، وتقول إنها توفر "أعلى معايير الرعاية لجميع الحيوانات".
ولم يتم الكشف عن سلالة القردة التي هربت، لكن موقع "Alpha Genesis" يقول إنها ترعى قردة المكاك والكابوتشين.(سكاي نيوز)
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