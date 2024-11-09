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جريمة بشعة تهز مصر.. ضرب زوجته حتى الموت!

Lebanon 24
09-11-2024 | 08:12
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في واقعة مأساوية شهدها مركز العسيرات بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، قام زوج بالاعتداء على زوجته بالضرب المبرح حتى الموت، وذلك لخلافات بينهما.

البداية حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطاراً يفيد بوصول بلاغ إلى مركز شرطة العسيرات، بوفاة سيدة بمنزلها بدائرة المركز، وتبين وجود جثة "ر. ص" البالغة من العمر 34 سنة، ربة منزل ترتدي كامل ملابسها ومصابه بجرح بفروة الرأس وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى العسيرات المركزي.
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وبالتحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها ويدعي "ع. م" البالغ من العمر 49 سنة ومقيم بذات الناحية حيث قام بالتعدي عليها بالضرب بعصا "شومة" وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها نتيجة خلافات بينهما.

وتم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بجريمته وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات. (العربية) 
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