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عصابة تضرب وتعذّب كلبًا وتبتز سيدة.. هذا ما حلّ بهم (فيديو)

Lebanon 24
09-11-2024 | 09:13
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أقدم عدد من الأشخاص على تعذيب كلب ضال وضربه دون رحمة، وتصوير تلك المشاهد من أجل ابتزاز سيدة وسحب الأموال منها.

فيما انتشر الفيديو بشكل واسع بين المصريين على مواقع التواصل، بعدما ناشدت سيدة السلطات المصرية باتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك العصابة التي حاولت ابتزازها، وقبض أموال منها مقابل وقف تعذيب الكلب المسكين.
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وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المصرية، ملابسات الفيديو الذي صورته العصابة في أسيوط خلال ضربها كلبا ضالا.

كما أضافت أنها حددت مكان المتورطين وهم 5 أشخاص، وضبطتهم، ليتبين لاحقا أنهم يعملون في ورشة ميكانيك سيارات، ويقيمون بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.




وبمواجهتهم اعترفوا بقيام أحدهم بتاريخ 6 تشرين الثاني بالتعدي على الكلب وتصويره على سبيل الدعابة، لكن بعد تواصل السيدة معهم طلبوا منها مبلغًا ماليًّا مقابل الكف عن تعذيب الكلب وتسليمه لها.

فعمدت السيدة حينها إلى تحويل المبلغ المالي على هاتف أحد المتهمين وأرسلت أحد الأشخاص من طرفها لاستلام الكلب. (العربية)
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