Advertisement

منوعات

يحمل الجنسيّة العربيّة... توقيف ممثل أفلام إباحية شهير

Lebanon 24
10-11-2024 | 10:40
A-
A+
Doc-P-1276186-638668574263068633.png
Doc-P-1276186-638668574263068633.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مصري يدعى شريف .أ بتهمة قيامه بتمثيل أفلام إباحية وبثها على "يوتيوب"، وذلك خلال وجوده في مطار سفنكس الدولي أثناء عودته من العاصمة الإيطالية روما.

وشريف هو ممثل أفلام إباحية شهير في إيطاليا، وتمّ ضبطه داخل المطار أثناء عودته من روما. (العربية)
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
13:00 | 2024-11-10
09:17 | 2024-11-10
07:14 | 2024-11-10
05:24 | 2024-11-10
03:43 | 2024-11-10
00:29 | 2024-11-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24