يحمل الجنسيّة العربيّة... توقيف ممثل أفلام إباحية شهير

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على مصري يدعى شريف .أ بتهمة قيامه بتمثيل أفلام إباحية وبثها على "يوتيوب"، وذلك خلال وجوده في مطار سفنكس الدولي أثناء عودته من العاصمة الإيطالية روما.



وشريف هو ممثل أفلام إباحية شهير في إيطاليا، وتمّ ضبطه داخل المطار أثناء عودته من روما. (العربية)

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