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منوعات
جريمة مروّعة.. قتله بسبب خلاف بينهما
Lebanon 24
10-11-2024
|
13:00
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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح البساتين في مصر، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل عامل فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينهما.
وتمكن رجال المباحث، من القبض على شخص وراء قتل عامل بسبب خلافات بينهم وتم نقله الى المستشفى وحرر محضر بالواقعة.
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وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص فى البساتين و نقل الى المستشفى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان.
ويجرى رجال المباحث تحرياتهم لكشف ملابسات الواقعة، وتم ضبط المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات. (اليوم السابع)
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