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منوعات
لسبب لا يعقل.. قتل زوجته بالضرب المبرح
Lebanon 24
11-11-2024
|
08:15
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قضت محكمة جنايات بكفر الشيخ في مصر، بإحالة أوراق المتهم بقتل زوجته بقرية شباس الملح بمركز دسوق لفضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي حول عقوبة إعدامه.
وتعود وقائع القضية التي حملت رقم 13270 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 3845 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ، لأنه في يوم 21 كانون الأول 2023 بدائرة مركز شرطة دسوق قتل المدعو "طاهر.ع.ا" 30 عامًا، غنّام، مقيم بقرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك لارتيابه في سلوكها.
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وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه أنه استدرجها إلى حظيرة المواشي خاصته وانهال عليها بـ"قالب طوب" أصاب وجهها من الناحية اليمنى العلوية، وأعقب ذلك بتكبيل يديها وساقيها بـ"حبل"، حيث وضع المتهم غطاء رأس المجني عليها بثغرها محكمًا غلقه بقطعة من جوال بلاستيكي مانعًا إياها من الاستغاثة والحركة والمقاومة محدثًا بها إصاباتها بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها قاصدًا من ذلك قتلها. (اليوم السابع)
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