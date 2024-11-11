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منوعات
يعادل 100 قنبلة نووية.. نيزك خطير جدًا يقترب من الأرض
Lebanon 24
11-11-2024
|
10:32
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تواجه وكالة ناسا تحديات متزايدة بسبب نيزك عملاق يُعرف باسم "إله الفوضى" أو "الصخرة الفضائية 99942 أبوفيس"، المتوقع أن يقترب كثيرًا من الأرض يوم 13 تشرين الثاني. يصل حجم هذا الكويكب إلى أبعاد هائلة، تُقدّر بحجم مبنى إمباير ستيت، بطول 450 مترًا وعرض 170 مترًا، ويُعتقد أنه إذا اصطدم بالأرض، فقد يتسبب بانفجار يعادل تأثير مائة قنبلة ذرية.
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وأكدت وكالة ناسا والجمعية الفلكية الأميركية أن النيزك لن يصطدم بالأرض خلال المائة عام القادمة، إذ سيمر على مسافة تقارب 19 ألف ميل عن سطح الأرض. ومع ذلك، تظل المخاوف قائمة حول تأثير اقتراب النيزك، خصوصًا مع احتمال تأثيره على المجال الجاذبي لكوكب الأرض، ما قد يؤدي إلى حدوث زلازل أو اهتزازات قوية على السطح، وفقًا لما أشار إليه فريق الباحثين بقيادة عالم الكويكبات رونالد لويس بالوز.
واعتُبر هذا النيزك تهديدًا محتملاً منذ اكتشافه عام 2004، إلا أن ناسا أكدت أن اقترابه في تشرين الثاني لن يشكل خطر الاصطدام المباشر، وإن كان يلفت الانتباه نحو دراسة الأجسام الفضائية القريبة من الأرض التي تمثل تهديدات محتملة في المستقبل. (news18)
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