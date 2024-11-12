ابنة الـ 18 عاماً أضرمت النار بـ3 سيارات ووقفت متفرجة.. فيديو أثار جدلاً واسعاً!

أثارت حادثة في مدينة جرجا جنوبي محافظة سوهاج في مصر جدلا واسعا، حيث أقدمت فتاة على إشعال النيران في 3 سيارات متوقفة، ووقفت لمراقبة النيران تلتهم السيارات دون أن تحاول الهرب.



وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الواقعة دفعت الأهالي إلى استدعاء قوات الحماية المدنية، التي أرسلت سيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

لحظة إشعال فتاة النيران في 3 سيارات بسوهاج دون أسباب pic.twitter.com/vHe7bn6ALH — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) November 11, 2024 Advertisement

كما انتقلت قوات الأمن من مباحث قسم الشرطة إلى مكان الحادث وألقت القبض على الفتاة.



وكشفت التحقيقات أن الفتاة تُدعى "ملك" (18 عاما) مقيمة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وتبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية وعصبية، وتم الإبلاغ عن تغيبها منذ نحو شهر.



وأفاد مصدر أمني أن الفتاة تورطت في وقت سابق من اليوم ذاته في إشعال النيران بسيارتين في محافظة قنا، حيث تم احتجازها ثم إخلاء سبيلها من قبل النيابة العامة.



وقررت النيابة العامة بسوهاج، عرض الفتاة على مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بسوهاج للتأكد من سلامة قواها العقلية، وفي ضوء نتائج الفحص، سيتم إيداعها في إحدى دور الرعاية بالمحافظة.(سكاي نيوز)



