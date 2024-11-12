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فضيحة مُدوية تضرب شركة ألعاب شهيرة.. دمية تأخذك لموقع إباحي! (فيديو)

Lebanon 24
12-11-2024 | 03:23
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا بما وصفته بفضيحة شركة كبيرة وشهيرة لبيع الألعاب والدمى للأطفال.

إذ شارك العديد من المستخدمين صورة لرابط وجدوه على علبة "دمية" مستوحاة من فيلم "الشرير"، اشتروها لأطفالهم، يربط متتبعه بموقع إباحي.

كما أوضحوا أن هذا الرابط الفاضح وجدوه على الجزء الخلفي من العلب الخاصة بتلك الدمى التي صنعتها شركة الألعاب العملاقة "ماتيل"، ويأخذك لموقع إباحي بدلاً من صفحة WickedMovie.com الرسمية لشركة Universal Pictures.
اعتذار من الشركة
 
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أمام هذه الضجة، في أعربت شركة "ماتيل" عن أسفها "العميق" لحدوث مثل هذا الخطأ، وأوضحت في بيان أنها "علمت بوجود خطأ مطبعي على عبوة دمى مجموعة Mattel Wicked"، التي تباع بشكل أساسي في الولايات المتحدة"، وفق ما نقلت "أسوشييتد برس.

كما أكدت أنها بدأت باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة المسألة. لكنها لم توضح ما إذا كانت تلك الإجراءات تتضمن سحب المنتجات غير المباعة ذات الرابط الفاضح من المتاجر.

غير أن تلك الدمى لم تعد متوفرة على الأقل في مواقع مثل Amazon وTarget وMattel.

إلى ذلك، نصحت الشركة المستهلكين الذين سبق أن اشتروا تلك الدمى بالتخلص من عبواتها أو حجب الرابط، والاتصال بخدمة العملاء في ماتيل للحصول على مزيد من المعلومات.

وكانت شركة ماتيل كشفت عن مجموعتها الخاصة المستوحاة من فيلم "Wicked" في وقت سابق من هذا العام. وفي شهر يوليو الماضي، أظهر عرض ترويجي على إنستغرام سينثيا إريفو وأريانا غراندي، اللتين تلعبان دور Elphaba وGlinda في الفيلم القادم لشركة Universal Pictures، وهما يشاهدان هذه الدمى.(العربية)

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