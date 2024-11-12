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منوعات
طعنه عدة طعنات.. لهذا السبب اقدم على قتله
Lebanon 24
12-11-2024
|
12:00
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قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر، بالإعدام شنقا لسائق متهم بقتل عامل بورشة زيت، بسبب خلافات أسرية بينهما.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، فى الجلسة الماضية أمرت بإحالة أوراق سائق إلي فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل عامل بورشة زيت بسبب خلافات أسرية فى الطالبية، وتحديد جلسة 12 تشرين الثاني المقبل للنطق بالحكم.
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وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 627 لسنة 2024 جنايات قسم الطالبية، أن المتهم "هانى.ر" محبوس 35 سنة، قتل عمدا المجنى عليه "مصطفى طارق" عامل بورشة زيت، مع سبق الإصرار على إثر خلافات أسرية بينهما ، فقعد العزم وبيت النية على الخلاص منه وفى سبيل الوصول لغايته أعد سلاحا أبيض "سكين"، وتوجه إلى مكان عمله، وما إن ظفر به حتى طعنه باستخدام سلاحه قاصداً إزهاق روحه فأحدث به إصابات أودت بحياته.
وقال طارق عبد الحميد أحد شهود العيان وزميل المجنى عليه فى العمل، أنه إبان مباشرته والمجنى عليه مهام عملهما ، أبصر نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه والمتهم، فغادر الأخير وعاود مرة أخرى عقب مرور فترة زمنية محرزا سلاحا ابيضا "سكين" وتوجه صوب المجنى عليه وما أن ظفر به حتى سدد له طعنه واحده بمنطقة البطن من الناحية اليسرى باستخدام ذلك السلاح فأحدث إصابته التى أودت بحياته.
وقالت نسمة شعبان زوجة المجنى عليه وشقيقة المتهم، أنها على اثر خلافات بينها وبين زوجها "المجنى عليه" توجه أخاها "المتهم" لمعاتبة زوجها فحدثت مشاجرة تطورت إلى قيام المتهم بقتل المجني عليه.
(لها)
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