Advertisement

منوعات

بطريقة مبتكرة... طمس لوحة سيارته للهروب من الرادار

Lebanon 24
13-11-2024 | 02:14
A-
A+
Doc-P-1277604-638670862527772636.jpeg
Doc-P-1277604-638670862527772636.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام مصري بطمس أرقام لوحات سيارته المعدنية عبر تركيب ستارة كهربائية بالريموت كنترول للهروب من مخالفات الرادار.
Advertisement

وفي التفاصيل، تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط صاحب سيارة ملاكي "مرسيدس"، لقيام صاحبها بتركيب ستارة كهرباء على أرقام اللوحة المعدنية للهروب من مخالفات الرادار.

فيما انتشر فيديو تلك اللوحات الغريبة بشكل واسع عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.

وبين الفيديو المتداول كيف اكتشف أحد الضباط تجهيز تلك السيارة بجهاز تحكم عن بُعد "ريموت كونترول" يسمح بإخفاء اللوحات المعدنية وتغيير أرقامها حين المرور على أي رادار، من أجل تفادي المخالفات المرورية.

في حين أقر المتهم خلال التحقيق معه بطمس اللوحات المعدنية عن طريق ستارة كهربائية يتم التحكم فيها عن بعد بقصد الهروب من مخالفات الرادار

من جانبه، كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، العقوبة المنتظرة على السائق. وقال في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية، مساء أمس إن القانون حدد عقوبة طمس أرقام لوحات السيارات بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 أو بإحدى العقوبتين.

كما أشار إلى أن وزارة الداخلية تقدمت بمشروع قانون جديد لمجلس النواب -يناقش حاليًا- لتغليظ هذه العقوبات، بزيادة عقوبة الحبس لمدة (لا تقل عن سنة) وزيادة الغرامة المالية بحد (لا يزيد عن 5 آلاف جنيه).
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
04:10 | 2024-11-13
23:40 | 2024-11-12
22:42 | 2024-11-12
12:00 | 2024-11-12
10:01 | 2024-11-12
08:40 | 2024-11-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24