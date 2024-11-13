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منوعات
بطريقة مبتكرة... طمس لوحة سيارته للهروب من الرادار
Lebanon 24
13-11-2024
|
02:14
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قام مصري بطمس أرقام لوحات سيارته المعدنية عبر تركيب ستارة كهربائية بالريموت كنترول للهروب من مخالفات الرادار.
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وفي التفاصيل، تمكنت الإدارة العامة للمرور، من ضبط صاحب سيارة ملاكي "مرسيدس"، لقيام صاحبها بتركيب ستارة كهرباء على أرقام اللوحة المعدنية للهروب من مخالفات الرادار.
فيما انتشر فيديو تلك اللوحات الغريبة بشكل واسع عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.
وبين الفيديو المتداول كيف اكتشف أحد الضباط تجهيز تلك السيارة بجهاز تحكم عن بُعد "ريموت كونترول" يسمح بإخفاء اللوحات المعدنية وتغيير أرقامها حين المرور على أي رادار، من أجل تفادي المخالفات المرورية.
في حين أقر المتهم خلال التحقيق معه بطمس اللوحات المعدنية عن طريق ستارة كهربائية يتم التحكم فيها عن بعد بقصد الهروب من مخالفات الرادار
من جانبه، كشف اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، العقوبة المنتظرة على السائق. وقال في مداخلة هاتفية على إحدى الفضائيات المصرية، مساء أمس إن القانون حدد عقوبة طمس أرقام لوحات السيارات بالحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو غرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 أو بإحدى العقوبتين.
كما أشار إلى أن وزارة الداخلية تقدمت بمشروع قانون جديد لمجلس النواب -يناقش حاليًا- لتغليظ هذه العقوبات، بزيادة عقوبة الحبس لمدة (لا تقل عن سنة) وزيادة الغرامة المالية بحد (لا يزيد عن 5 آلاف جنيه).
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