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حادثة مأساوية.. وفاة طفل في حادث سير مروع

Lebanon 24
13-11-2024 | 06:00
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لقى طفل مصرعه نتيجة اصطدام جرار زراعي به فى إحدى قرى العياط بالجيزة في مصر وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.
وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع طفل فى قرية تابعة لمركز العياط، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن الضحية صدمه جرار زراعي، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التى لحقت به، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى المركزي، وضبط سائق السيارة، وتحرر محضر بالواقعة لتباشر النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
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