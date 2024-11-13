من هو الرجل الأكثر جاذبية لعام 2024؟ (صور وفيديو)

أعلنت مجلة "بيبول" عن اختيار الممثل جون كراسينسكي ليكون "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" لعام 2024. وقال كراسينسكي، الذي فوجئ بهذا التكريم، إن خبر تتويجه "أصابه بالذهول" وتساءل ما إذا كان سيتم السخرية منه بسبب ذلك. ورغم المفاجأة، عبر عن سعادته بهذه التسمية التي رفعت سقف توقعاته.

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كراسينسكي، الذي اشتهر بدور "جيم هالبرت" في المسلسل الشهير The Office، قال إنه يفضل أن يكون مجرد زوج وأب يعيش حياة بسيطة مع عائلته في بروكلين، حيث يقضي أوقاتًا ممتعة مع زوجته الممثلة إيميلي بلانت وابنتيهما. وأشار إلى أن بلانت كانت "متحمسة للغاية" عندما علمت بالأمر.



بجانب عمله كممثل، أثبت كراسينسكي نفسه كمخرج وكاتب، حيث أخرج وأنتج فيلم A Quiet Place الذي لاقى نجاحًا كبيرًا.