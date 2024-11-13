Advertisement

منوعات

من هو الرجل الأكثر جاذبية لعام 2024؟ (صور وفيديو)

Lebanon 24
13-11-2024 | 09:51
A-
A+
Doc-P-1277849-638671138396491018.png
Doc-P-1277849-638671138396491018.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت مجلة "بيبول" عن اختيار الممثل جون كراسينسكي ليكون "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" لعام 2024. وقال كراسينسكي، الذي فوجئ بهذا التكريم، إن خبر تتويجه "أصابه بالذهول" وتساءل ما إذا كان سيتم السخرية منه بسبب ذلك. ورغم المفاجأة، عبر عن سعادته بهذه التسمية التي رفعت سقف توقعاته.
Advertisement


كراسينسكي، الذي اشتهر بدور "جيم هالبرت" في المسلسل الشهير The Office، قال إنه يفضل أن يكون مجرد زوج وأب يعيش حياة بسيطة مع عائلته في بروكلين، حيث يقضي أوقاتًا ممتعة مع زوجته الممثلة إيميلي بلانت وابنتيهما. وأشار إلى أن بلانت كانت "متحمسة للغاية" عندما علمت بالأمر.

بجانب عمله كممثل، أثبت كراسينسكي نفسه كمخرج وكاتب، حيث أخرج وأنتج فيلم A Quiet Place الذي لاقى نجاحًا كبيرًا.
 
ويواصل الممثل تعزيز مكانته في هوليوود، مؤكدًا أن لقبه الجديد لن يغير حياته، بل قد يضيف بعض المسؤوليات! (people)
John Krasinski: shredded and wearing a belt : r/LadyBoners
تم تصوير جون كراسينسكي في نيويورك، نيويورك في 6 أكتوبر 2024.
جون كراسينسكي غلاف مجلة PEOPLE SMA 2024

تم تصوير جون كراسينسكي في نيويورك، نيويورك في 6 أكتوبر 2024.
r/LadyBoners - John Krasinski





منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:45 | 2024-11-13
10:20 | 2024-11-13
08:50 | 2024-11-13
08:25 | 2024-11-13
06:48 | 2024-11-13
06:00 | 2024-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24