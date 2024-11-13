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جريمة مروّعة.. قتل الزوجين وأشعلهما في الصحراء ثم أكمل سرقته

Lebanon 24
13-11-2024 | 10:20
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واجه هوانغتينغ جونغ، البالغ من العمر 30 عامًا، اتهامات متعددة بقتل كوانلون وانغ وزوجته جينغ لي وانغ، ومن ثم إشعال النار في جثتيهما في الصحراء. وتضمنت التهم جريمة القتل مع ظروف خاصة، بالإضافة إلى الاختطاف، الحريق المتعمد، والسرقة.
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وفقًا لمكتب المدعي العام، يُزعم أن جونج ارتكب الجريمة بعد لقاء وانج في الصحراء، حيث أطلق عليه النار، قبل أن يتوجه إلى منزل العائلة ويجبر الزوجة على كشف كلمة مرور هاتفها تحت التهديد، ويقتلها لاحقًا بالطريقة ذاتها.

وبعد التخلص من الجثتين، سرق جونج ممتلكات بقيمة 250 ألف دولار من منزل الضحيتين، في محاولة لإخفاء جرائمه. (people)
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