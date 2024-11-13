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قُتل بسبب ابنته.. هذا ما حصل مع أب هرب من الشرطة

Lebanon 24
13-11-2024 | 10:45
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لقي رجل من ولاية أوهايو، تشارلز ألكسندر (43 عامًا)، حتفه بعد مواجهة مع الشرطة عقب اختطافه ابنته البالغة من العمر 7 سنوات من منزل أحد أقاربه.

وقعت الحادثة يوم الاثنين 11 تشرين الثاني، حيث أخذ ألكسندر الفتاة من منزل قريب له في إمباير بعد شجار جسدي، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس. وتم إصدار تنبيه "أمبر" على الفور، داعيًا الجمهور للبحث عن شاحنة U-Haul ذات لوحات أريزونا.
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في حوالي الساعة الثامنة مساءً، لاحقته الشرطة في مدينة برونزويك بعد محاولتها إيقافه، مما أدى إلى مطاردة بين عدة إدارات أمنية. وتم تفريغ إطارات سيارته بعد نشر أجهزة خاصة.

في نهاية المطاف، توقف ألكسندر عند مطعم للوجبات السريعة، حيث تحدث مع عدة مراكز اتصال قبل إطلاق الشرطة النار عليه، مما أدى إلى وفاته لاحقًا. ولم يوضح بيان السلطات إذا كان ألكسندر مسلحًا أو ما الذي أدى لإطلاق النار.

وقد عُثر على الفتاة سالمة وتمت إعادتها إلى أسرتها بأمان. (people)





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