خبر محزن جداُ.. لعبة "فري فاير" تقتل مراهقاً بعد اختفائه لمدة عام

عثر على جثة مراهق يبلغ من العمر 18 عاماً، في ضواحي العاصمة الجزائرية، استدرجه شخص وقتله نتيجة هوسه باللعبة الشهيرة "فري فاير".



وبحسب تصريحات تلفزيونية لوالد الضحية، اختفى ابنه عن الأنظار منذ 13 شهراً، في ضواحي العاصمة، بعد أن استدرجه شخص عبر لعبة "فري فاير".

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وقال الأب إن ابنه وقتها كان على اتصال بشخص يكبره سناً، تعرّف عليه في إحدى غرف اللعبة المنتشرة بين المراهقين، وامتد التواصل بينهما حين أراد الرجل شراء حساب الضحية في اللعبة.

وواصل الأب شهادته بأن ابنه غادر المنزل في إحدى الليالي لملاقاة هذا الرجل، استنادا لما أسرّ به لشقيقه الصغير، ولم يظهر له أثر بعدها، حتى عُثر على جثته مؤخراً.

ولا تزال التحقيقات جارية حول القضية لكشف ملابسات الوفاة وأسبابها بعد تشريح الجثة، ومحاولة العثور على الرجل الغامض المذكور في القضية.