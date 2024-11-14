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نشبت مُشاجرة بين طالبين في مدرسة "العروبة" بمحافظة أسوان المصرية؛ بسبب وجبة طعام مدرسية، انتهت بطعن طالب لزميله بسلاح أبيض، وفق وسائل إعلام مصرية.وكانت مُديرية أمن أسوان تلقت إخطارا من قسم شرطة "بندر أسوان"، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بإصابة طالب في منطقة البطن على يد زميله الذي استخدم في المُشاجرة.وعلى الفور، تحركت قوة أمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بعد أن جرى التنسيق مع سيارة إسعاف لنقل الطالب المُصاب إلى مُستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.ووفق إجراء مُعاينة الأجهزة الأمنية في محافظة أسوان، تبين أن الطالب المُصاب في الصف الأول الإعدادي، ونشبت بينه وبين زميله بالصف الثاني الإعدادي مُشادة كلامية، تحولت إلى مُشاجرة واعتداء؛ بسبب وجبات التغذية المدرسية.يُشار إلى أن حادثا مأساويا مُشابها في مدرسة مصرية بمحافظة "بورسعيد"، مُنذ أيام قليلة، شهد شجارا بين طالبين أيضاً، إذ اعتدى أحدهما على الآخر بطعنة نافذة بسلاح أبيض أودت بحياة الآخر، عقب وصوله إلى المُستشفى، بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية أدى لتوقف عضلة القلب، ووفاته في الحال، وفق ما أعلنت تقارير إعلامية مصرية.وقبله بأيام قليلة، شهدت مدرسة مصرية في محافظة "كفر الشيخ" اعتداء مُعلم مصري على طالب في إحدى مدارس التعليم الثانوي، بعد أن رفض الطالب توبيخ المُعلم له، مما دفعه للاعتداء عليه، وتعرض الطالب لجرح طولي بمنطقة الجبهة، بالإضافة لجرح قطعي آخر خلف الأذن، وفق ما كشفت عنه التقارير الطبية.وكانت وفاة مُعلم مصري داخل إحدى المدارس المصرية، بعد اعتداء والد طالبة عليه بالصفع، ما أدى لسقوطه متوفى نتيجة تعرضه لنزيف وجلطة في المخ، أثارت ضجة كبيرة مُنذ أيام، وجرى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية من الجهات المعنية.الجدير بالذكر أن هيئات مصرية مُختلفة تقوم بجولات مُستمرة داخل المدارس المصرية؛ من أجل التوعية المُجتمعية للطلاب، للحد من الظواهر غير الأخلاقية، فضلاً عن جهود الدولة في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة حدثت على مدار الأيام الماضية.