للاحتيال على شركة تأمين.. تنكر بزي "دب" وما فعله صادم! (فيديو)

Is that bear breaking into this Rolls Royce? Nope, in fact it is a person in a costume. The California Department of Insurance Fraud Division says it was all part of an insurance fraud plan. (Video: California Department of Insurance) https://t.co/L6eA4Ff5ll pic.twitter.com/lq1lhMHh2I — FOX26 News (@KMPHFOX26) November 14, 2024 Advertisement

واكتشفت الحيلة بعد تحقيق أثارته شكوك لدى شركة تأمين، طلب منها هؤلاء الأشخاص تغطية أضرار قالوا إنها لحقت بسيارة "رولز رويس" من طراز "غوست"، وهي مركبة فاخرة بمئات الآلاف من الدولارات، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.وادعى أصحاب التأمين على السيارة أن دبا هاجم مركبتهم في بحيرة أروهيد، وهي منطقة جبلية بالقرب من لوس أنجلوس، ومزق المقاعد وألحق أضرارا بالأبواب، وفق بيان صادر عن إدارة التأمين في كاليفورنيا.وقدم المدعون لقطات من كاميرات مراقبة، قالوا إنها تظهر الحيوان يصب غضبه على السيارة.لكن "بعد مراجعة أخرى للفيديو، توصل التحقيق إلى أن الدب كان في الواقع شخصا متنكرا بهيئة دب"، وفق بيان.واكتشف المحققون بعد ذلك أن المشتبه بهم استخدموا هذا المخطط لجني أموال في ما مضى، إذ سبق أن قدما مطالبتين أخريين للحصول على تعويض من شركات تأمين بسبب ضرر مزعوم طال سيارتي "مرسيدس" فاخرتين.في كل مرة، ادعى المتهمون الأربعة أن دبا ألحق الضرر بالمركبة، وأرسلوا مقطع فيديو يظهر عدوانية الوحش المزعوم كدليل.لكن الادعاء الذي كانوا يسوقونه ليس خياليا، إذ إن الدببة الرمادية في كاليفورنيا تظهر أحيانا في أماكن غير متوقعة، وغالبا ما تكون مدمرة.وقد أرسلت الصور إلى عالم أحياء في هيئة الحفاظ على الحياة البرية، أكد أنه "من الواضح أنه كان إنسانا متنكرا بزي دب"، وفق البيان.كما مكن البحث الذي أجري في مساكن المشتبه بهم من العثور على زي الحيوان المستخدم في عملية الاحتيال.واتهم كل من روبن تمرازيان (26 عاما) وأرارات تشيركينيان (39 عاما) وفاهي مورادخانيان (32 عاما) وألفيا زوكرمان (39 عاما) بالاحتيال في مجال التأمين، وبلغت مطالباتهم بالتعويض أكثر من 140 ألف دولار. (سكاي نيوز)