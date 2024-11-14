قرب هرم خوفو.. اكتشاف مقبرة أثرية عمرها أكثر من 4 آلاف عام

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قالت البعثة الأثرية الروسية التابعة لمعهد الدراسات الشرقية لدى أكاديمية العلوم الروسية بقيادة البروفيسورة إليونورا كورميشيفا، إن البعثة اكتشفت قبرا صخريا في الجزء الشرقي من مقبرة الجيزة على بعد 300 متر من هرم خوفو،بحسب ما أعلنت وكالة "تاس" الروسية.واكتشف العلماء من معهد الدراسات الشرقية في مصر بجوار أهرامات الجيزة الشهيرة، مقبرة أثرية لم تكن معروفة من قبل، عمرها أكثر من 4 آلاف عام.وقال المعهد في تصريح لوكالة "تاس": "تم فتح حفرة صغيرة أظهرت وجود بقايا تابوت خشبي مزخرف، وأوعية خزفية سليمة، وهي عادةً ما كان يتم وضعها ليستعين بها الميت في رحلته للدار الآخرة، ويستعد علماء الآثار لفتح مدخل إلى حجرة الدفن".وبدورها أوضحت قائدة البعثة كورميشيفا أن "المقبرة تعود إلى عصر المملكة القديمة، إلى عهد السلالة الخامسة للفراعنة المصريين، ولا تزال الجدران تحمل نقوشاً تصور صاحب المقبرة وزوجته على مائدة الأضاحي، بالإضافة إلى تماثيل لهما بالحجم الكامل منحوتة في الصخر". (العربية)