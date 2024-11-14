توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)

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حلّت ليلى عبد اللطيف ضيفة في قناة "الجديد" ضمن حلقة خاصة تحت عنوان "ساعة الصفر" للكشف عن مصير الحرب في لبنان.وأطلقت عبد اللطيف سلسلة توقعات من بينها:أرى بلبلة في بيروت ولكن ليست حربا أهلية، واللبنانيون سيكونون يدا واحدة من كافة الطوائف بعد العدوان الإسرائيلي.العملية البرية الإسرائيلية داخل الجنوب محدودة .مطار بيروت سيكون بأمان والضربات ستبقى حوله.انتشار وتواجد الجيش اللبناني لن يقتصر فقط على منطقة الجنوب بل سينتشر على كافة الأراضي اللبنانية وخاصة على الحدود اللبنانية الفلسطينية واللبنانية السورية وبقوة وسيضرب بيد من حديد كل عمليات التهريب عبر الحدود.الشعب اللبناني سيتوحد خلف قائد الجيش العماد جوزيف عون.قرارات الجيش ستصبح خطا لحماية الشعب اللبناني والأراضي اللبنانية .سيتلقى الجيش دعما عربيا وأجنبيا .القرار 1701 سيطبق.كما توقعت عبد اللطيف كوارث طبيعية وصحية وزلازل في العام 2025.وتوقعت محاولة اغـتيال أحد الزعماء أو الرؤساء في العالم تؤدي الى حرب اهلية.لمشاهدة التوقعات كاملة شاهد الفيديو