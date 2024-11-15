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العثور على كنز أثناء مراسم دفن أحد الموتى في قرية تركية

Lebanon 24
15-11-2024 | 04:05
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عثر سكان قرية طرسوس التركية على كنز قديم أثناء مراسم دفن أحد الموتى في القرية.
وتشير Daily Express، إلى أن سكان قرية طرسوس التركية عثروا على إبريق خزفي فيه حوالي 1100 قطعة نقدية فضية قديمة خلال عمليات حفر قبر لدفن شخص متوفى.
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وجاء في مقال الصحيفة: "عثر القرويون أثناء حفر قبر لرجل متوفى في طرسوس بتركيا، على جسم صلب في الأرض - إبريق خزفي متصدع".
وبعد إخراج الإبريق من مكانه تبين أنه مملوء بعدد كبير من القطع النقدية الفضية القديمة. وفورا أبلغوا الشرطة عن الاكتشاف، وقدموا إلى الموقع برفقة موظفي المتحف المحلي. وبعد احتساب القطع الموجودة فيه، تبين أن عددها 1100 قطعة نقدية فضية.
وتعتزم إدارة المتحف إجراء دراسة مفصلة عن هذه القطع لتحديد عمرها ومصدرها. (روسيا اليوم)
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