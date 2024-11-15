"هرب من السيرك".. أسد يثير الذعر في مصر

Advertisement

عم الذعر مدينة بورسعيد المصرية خلال الساعات الماضية، بسبب أنباء عن هروب أحد الأسود من "السيرك الروسي العالمي" وتواجده طليقا بشوارع المدينة، الأمر الذي دفع إدارة السيرك للتعليق والتوضيح.وأصدر السيرك الروسي العالمي بياناً له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفى خلاله الأنباء المتداولة عن هروب "أسد".وأضاف السيرك في بيانه: "مع كامل الاحترام للجميع ولشعب بورسعيد العظيم، لا يوجد أي سبب يدعو للقلق أو ترويج شائعات، ونهيب بالجميع تجنب إثارة الذعر، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتسبب في نشر أخبار كاذبة تمس سمعة السيرك"، فيما وصفت إدارة السيرك الشائعة بـ"السخيفة".وأضافت إدارة السيرك أن السيرك الروسي يعمل في بورسعيد منذ 15 عامًا من دون تسجيل أي حوادث تتسبب في قلق أو ذعر للسكان، بالعكس كان هدف السيرك هو إسعاد الجميع.(العربية)