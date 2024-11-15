Advertisement

منوعات

"هرب من السيرك".. أسد يثير الذعر في مصر

Lebanon 24
15-11-2024 | 04:30
A-
A+

Doc-P-1278698-638672665379566367.jpg
Doc-P-1278698-638672665379566367.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عم الذعر مدينة بورسعيد المصرية خلال الساعات الماضية، بسبب أنباء عن هروب أحد الأسود من "السيرك الروسي العالمي" وتواجده طليقا بشوارع المدينة، الأمر الذي دفع إدارة السيرك للتعليق والتوضيح.
وأصدر السيرك الروسي العالمي بياناً له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نفى خلاله الأنباء المتداولة عن هروب "أسد".
Advertisement
وأضاف السيرك في بيانه: "مع كامل الاحترام للجميع ولشعب بورسعيد العظيم، لا يوجد أي سبب يدعو للقلق أو ترويج شائعات، ونهيب بالجميع تجنب إثارة الذعر، وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتسبب في نشر أخبار كاذبة تمس سمعة السيرك"، فيما وصفت إدارة السيرك الشائعة بـ"السخيفة".
وأضافت إدارة السيرك أن السيرك الروسي يعمل في بورسعيد منذ 15 عامًا من دون تسجيل أي حوادث تتسبب في قلق أو ذعر للسكان، بالعكس كان هدف السيرك هو إسعاد الجميع.
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:13 | 2024-11-15
04:05 | 2024-11-15
01:48 | 2024-11-15
00:56 | 2024-11-15
23:40 | 2024-11-14
23:30 | 2024-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24