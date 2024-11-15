Advertisement

منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
15-11-2024 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1278977-638673217962099571.jpg
Doc-P-1278977-638673217962099571.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
الحمل
تخطو اليوم خطوة جديدة نحو نجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك المهنية واحتلال منصب جديد يليق بك.

الثور
تتخلص من بعض العواقب والتحديات غير المتوقعة ومن القرارات العشوائية التي يحاول أحد الزملاء دفعك إليها.
Advertisement

الجوزاء
لا تكن جازماً في قراراتك، لأنّ بعضها قد يورّطك في مشاكل تعرف متى تبدأ لكنك لن تعرف متى تنتهي.

السرطان
تتوضح الصورة أمامك اليوم بفضل الزملاء الذين يكترثون لأمرك ويحيطونك بمحبتهم وتقديرهم الكبير لك.

الأسد
تخوض هذا اليوم نقاشات مهمة جداً من أجل بلورة مشروع تحلم به منذ مدة وتعلق عليه آمالاً كبيرة.

العذراء
تعيش هذا اليوم حالاً من القلق على المستقبل، لكنها مسألة أيام تعود بعدها إلى التفاؤل المعهود والنجاح.

الميزان
تتخلص من عمليات التسويف والتأخير لكنك لن تفقد أعصابك وسيطرتك على الأمور، وتتسلم قيادة الدفة مجدداً.

العقرب
يتحدّث هذا اليوم عن تراجع مادي أو شراكة شخصية، لكن بقدرتك المعهودة أنت قادر على الانطلاق مجدداً.

القوس
تردّدات الأمور العالقة ترخي بظلالها على وضعك العملي، وهذا لن يدوم طويلاً، فالاستقرار يعود تدريجياً.


الجدي
إذا لم تأخذ الاحتياطات الكاملة لمواجهة الامور بموضوعية وتعقل فقد لا تجتاز الامتحان بنجاح.

الدلو
تنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.

الحوت
تتطور الأمور إيجابياً لمصلحتك وترفع من معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة. (السومرية)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
02:17 | 2024-11-16
02:00 | 2024-11-16
01:00 | 2024-11-16
23:00 | 2024-11-15
16:00 | 2024-11-15
12:16 | 2024-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24