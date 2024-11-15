Advertisement

الحملتخطو اليوم خطوة جديدة نحو نجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك المهنية واحتلال منصب جديد يليق بك.الثورتتخلص من بعض العواقب والتحديات غير المتوقعة ومن القرارات العشوائية التي يحاول أحد الزملاء دفعك إليها.الجوزاءلا تكن جازماً في قراراتك، لأنّ بعضها قد يورّطك في مشاكل تعرف متى تبدأ لكنك لن تعرف متى تنتهي.السرطانتتوضح الصورة أمامك اليوم بفضل الزملاء الذين يكترثون لأمرك ويحيطونك بمحبتهم وتقديرهم الكبير لك.الأسدتخوض هذا اليوم نقاشات مهمة جداً من أجل بلورة مشروع تحلم به منذ مدة وتعلق عليه آمالاً كبيرة.العذراءتعيش هذا اليوم حالاً من القلق على المستقبل، لكنها مسألة أيام تعود بعدها إلى التفاؤل المعهود والنجاح.الميزانتتخلص من عمليات التسويف والتأخير لكنك لن تفقد أعصابك وسيطرتك على الأمور، وتتسلم قيادة الدفة مجدداً.العقربيتحدّث هذا اليوم عن تراجع مادي أو شراكة شخصية، لكن بقدرتك المعهودة أنت قادر على الانطلاق مجدداً.القوستردّدات الأمور العالقة ترخي بظلالها على وضعك العملي، وهذا لن يدوم طويلاً، فالاستقرار يعود تدريجياً.الجديإذا لم تأخذ الاحتياطات الكاملة لمواجهة الامور بموضوعية وتعقل فقد لا تجتاز الامتحان بنجاح.الدلوتنشط كثيراً هذا اليوم على مستوى الاتصالات وتبادل المعلومات، وتقوم بعمل مشترك ومثمر مع أحد الزملاء.الحوتتتطور الأمور إيجابياً لمصلحتك وترفع من معنوياتك لتُقبل على الأعمال بحماسة كبيرة. (السومرية)