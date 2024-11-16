طالب ينفذ "هجوما مروعا" ويخلف ضحايا.. اليكم السبب

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قالت الشرطة الصينية في بيان إن 8 أشخاص قُتلوا وأصيب 17 آخرون في واقعة طعن في مدينة ووشي بشرق الصين، مساء السبت.وقال موقع قناة "NTDTV" إن الحادث وقع في كلية ووشي للفنون التطبيقية، مشيرة إلى أن المنفذ هو طالب يبلغ من العمر 21 عاما.وذكرت أنه في حدود 6:30 من مساء السبت، دخل الطالب إلى الحرم الجامعي وطعن الطلاب بشكل عشوائي.وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت سقوط العديد من الطلاب على الأرض وكانت الأرض مغطاة بالدماء.كما كشفت مصادر محلية أن سبب الحادث هو رسوب الطالب في الامتحان وعدم حصوله على شهادته، موضحة أنه "أراد التنفيس عن غضبه".وتم اعتقال الطالب ومباشرة التحقيقات الأولية، فيما يجري علاج المصابين.وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من حادث دهس أودى بحياة 35 شخصا وأصاب 43 آخرين بعدما صدمت سيارة مجموعة من الأشخاص خارج مركز رياضي في مدينة تشوهاي بجنوب الصين. (سكاي نيوز)