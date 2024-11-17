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على أحد شواطئ كاليفورنيا.. ظهور "سمكة يوم القيامة" للمرة الثانية (صور)

Lebanon 24
17-11-2024 | 23:00
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جرفت الأمواج،للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر فقط سمكة ضخمة نادرة تعرف باسم "سمكة يوم القيامة" إلى أحد شواطئ كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

"سمكة المجداف" الميتة التي يبلغ طولها حوالي 10 أقدام يشاع أن تكون علامة على الزلازل الوشيكة، تم العثور عليها ممتدة على الشاطئ الصخري لشاطئ غراندفيو في إنسينيتاس من قبل معهد سكريبس لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو.
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وقال معهد "سكريبس" لعلوم المحيطات بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو إن أحد طلاب الدكتوراه اكتشف سمكة مجدافية على شاطئ في إنسينيتاس الأسبوع الماضي، يبلغ طولها من 9 إلى 10 أقدام.

وتعيش الأسماك الطويلة ذات الشكل الشريطي عادة في منطقة المياه العميقة، حيث لا يمكن للضوء أن يخترقها، كما أنها تعد نذير شؤم.

وغالبا ما يشار إليها باسم "سمكة يوم القيامة" بسبب سمعتها الأسطورية كتنبؤات بالزلازل أو الكوارث الطبيعية. وفي الأشهر التي سبقت زلزال عام 2011، تم اكتشاف 20 سمكة مجدافية على الشواطئ اليابانية، وفق صحيفة "إندبندنت" البريطانية.







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