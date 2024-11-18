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فنون ومشاهير

قصته أبكت الملايين.. "ملك جمال الأردن" لفظ أنفاسه الأخيرة بعد معاناة مع السرطان

Lebanon 24
18-11-2024 | 01:50
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توفي فجر اليوم الاثنين الشاب أيمن العلي، المعروف بلقب "ملك جمال الأردن"، بعد معاناة طويلة مع سرطان المعدة.

فيما نعى نشطاء ومؤثرون عبر وسائل التواصل، الشاب بكلمات حزينة ودعوات له بالرحمة والمغفرة، مؤكدين أن صراعه مع المرض كان ملهمًا للكثيرين.
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وكانت والدته أكدت خلال الأيام الأخيرة، أن حالته الصحية تدهورت، وأنه توقف عن تلقي العلاج الكيميائي، مكتفيًا بالمسكنات.

"هذا قضاء الله"
كما كتبت في كلمات مؤثرة، على حسابها في فيسبوك "كل أم تتمنى تكون هي المريضة بدل ابنها، لكن هذا قضاء الله ولا اعتراض. الحمد لله، وأسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعاني مثل هذه اللحظات".

هذا وستقام صلاة الجنازة ظهر اليوم في العاصمة عمان، حيث سيدفن في مقبرة سحاب، فيما يُقام العزاء في رابطة عرابة بمنطقة عرجان.

وكان أيمن كشف عن إصابته بالمرض عبر فيديو مؤثر نشره على حسابه في إنستغرام عام 2023، مؤكداً حينها أنه لن يستسلم.

كما قال وقتها: "بإذن الله قدها، أهم شيء ادعولي وإن شاء الله ربنا بشفيني وبشفي كل مريض".

يشار إلى أن رحلة أيمن مع المرض لم تمر بصمت، فقد كان حريصًا على مشاركة تجربته مع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، متحدثًا عن تحدياته بروح إيجابية.

وفي أيامه الأخيرة، تصدرت صوره من داخل المستشفى مواقع التواصل، مع كلمات دعم ودعوات بالشفاء من محبيه.(العربية)




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