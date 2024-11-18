وفاة شاب إثر سقوطه من المصعد.. وهذه تفاصيل الحادثة

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لقى شخص مصرعه بعدما سقط به أسانسير داخل عقار في مصر، وتم نقله للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.وتلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بوجود متوفى داخل عقار سقط به أسانسير، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وتبين أثناء تواجده داخل المصعد تعطل، وحول الخروج منه وانحشر وأثناء التحرك سقط ولقى مصرعه فى الحال.ويجرى رجال المباحث تحرياته حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، فيما انتقل فريق من النيابة لفحص البلاغ والكشف عن تفاصيله واستخراج تصريح دفن للجثة. (اليوم السابع)