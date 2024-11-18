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جريمة مروعة.. امرأة تقتل زوجها بفرد روسي لهذا السبب

Lebanon 24
18-11-2024 | 08:25
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قررت محكمة جنايات في مصر، تأجيل محاكمة ربة منزل، لاتهامها بقتل زوجها باستخدام سلاح ناري "فرد روسي"، وأطلقت عيارا ناريا برأسه أدي إلي وفاته علي الفور بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، لجلسة الخميس المقبل من دور شهر تشرين الثاني الجاري للاستعداد والمرافعة.
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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 36287 لسنة 2023 جنايات مركز الخانكة، والمقيدة برقم 3205 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمة "نورا ع م"، 24 سنة، ربة منزل، مقيمة قرية المنية دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنها في يوم 5 / 1 / 2023، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلت المجني عليه بخيت أحمد بخيت جمعة، زوجها، عمداً مع سبق الإصرار.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمة بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روح المجني عليه سالف الذكر، وأعدت لذلك الغرض سلاحاً نارياً "فرد روسي"، محل الاتهام تالي الوصف، وما أن ظفرت به حتى أطلقت صوبه عياراً نارياً من السلاح الناري أنف البيان، قاصدة من ذلك قتله وإزهاق روحه فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمة أحرزت بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن فرد روسي"، كما أحرزت ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لها بحيازته أو إحرازه.
وكشفت تحريات رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، أن تحرياته السرية توصلت إلى أنه وعلى إثر خلافات زوجية فيما بين المتهمة وزوجها المجني عليه المتوفي إلى رحمة مولاه، حيث أنه كان دائم التعدي عليها بالضرب وبتاريخ الواقعة حدثت مشادة كلامية بينهما وقيامهما بالتعدي على بعضهما البعض بالضرب وحال ذلك قامت المتهمة بالتقاط سلاح ناري "فرد روسي" والغير مرخص والذي كان مذخراً مسبقاً بمعرفة المجني عليه بقصد الدفاع قامت المتهمة بتهديده به وأثناء ذلك خرجت منه طلقة حية والتي أحدثت إصابة المجني عليه والتي نتج عنها وفاته وأضاف أنه تمكن من ضبط السلاح أنف البيان بإرشاد المتهمة ، وعزي قصد المتهمة من ارتكاب الواقعة هو إزهاق روح المجني عليه. (اليوم السابع)
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