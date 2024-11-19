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"أرجوك أوقف سيمبا"... فيديو لأسد يغرز أنيابه بجسد شاب في باكستان أراد التقاط صورة معه

Lebanon 24
19-11-2024 | 04:22
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لحظة مرعبة عاشها رجل حاول التقاط صورة لأسد هاجمه بوحشية خارج قفص في لاهور بباكستان.

تظهر لقطات مصورة الشاب وهو يطلق صرخات مروعة بينما الأسد يغرز أنيابه في رجله. ويحاول رجلان آخران انتزاع فك الأسد وإبعاده عن الشاب الأعزل الذي يتخبط على الأرض من شدة الألم.
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لكن الأسد يرفض الاستسلام ويمكن سماع الرجل يتوسل من أجل حياته، ويصرخ "انقذني!" و"أرجوك أوقف سيمبا!" .. وأخيرًا يتركه الأسد بعد أن تمكن ثلاثة رجال من انتزاعه منه.

ثم يتجول في الغرفة ويلعق شفتيه بينما يقفز الرجل الجريح على قدميه ويهرب من مكان الحادث ويشكو من تمزق ملابسه.

وأفادت صحيفة "ذا صن" أن الرجل نُقل على عجل إلى المستشفى بعد إصابته. (العربية)

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