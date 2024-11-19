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بالصورة: أول شخص في العالم يخضع لزراعة وجه يعلن خطوبته

Lebanon 24
19-11-2024 | 08:16
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أعلن جو دي ميو، الذي أصبح أول شخص في العالم يخضع لعملية ناجحة لزراعة الوجه واليدين، خطوبته.
 
 
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إعلان خطوبة أول شخص في العالم يجرى عملية زرع وجه
 
وتغيرت حياة دي ميو بشكل كبير قبل ست سنوات، عندما نام أثناء قيادة سيارته الخاصة بعد نوبة عمل ليلية، ما أدى إلى اصطدام سيارته بالرصيف واشتعالها.
 
 
وبحسب موقع LADbible، قد تمكن اثنان من المارة إنقاذه، ولكنه مع ذلك أصيب بحروق من الدرجة الثالثة في 80 بالمئة من جسده، وبترت نهايات أصابعه، وخضع لأكثر من 20 عملية جراحية. وفي آب 2020 أجرى عملية جراحية ناجحة، تضمنت زرع وجه وذراعين. وقدر احتمال نجاح العملية التي استغرقت 23 ساعة بـ 6 بالمئة فقط.

وبعد العملية أصبح التعافي والحياة الجديدة الهدف الرئيسي لدي ميو. وقد ساعده في ذلك تواصله مع جيسيكا كوبي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بفضل حبهما المشترك للكلاب.

وفي منشور لها قالت جيسيكا: "لقد كانت الأسابيع الماضية صعبة للغاية بالنسبة لنا. أريد أن أعرب عن امتناني العميق لكل من تبرع بالمال للعلاج، وخاصة أصدقائي وعائلتي. أنا ممتنة للغاية للدعم الذي قدمتموه لي طوال حياتي، والآن للدعم الذي تقدمونه لجو". (روسيا اليوم)
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