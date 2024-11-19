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مقتل شابّ خلال مشهد تمثيلي بالرصاص الحي (صورة)

Lebanon 24
19-11-2024 | 12:30
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لقي شاب في العشرينيات من عمره مصرعه في حادث مأساوي، أثناء تصوير مشهد تمثيلي بمنطقة بني مدسم في مديرية ريف إب، وسط اليمن.
ووفقا لشهود عيان، كان الشاب بشار الإدريسي يؤدي دور رجل يقتل في إطار أحداث مسلسل محلي، يتم تصويره لصالح قناة "البطاش" على منصة "يوتيوب".
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وأثناء المشهد، أطلق أحد المشاركين النار عليه باستخدام بندقية "كلاشنكوف"، اعتقد الجميع أنها فارغة، لكن رصاصة كانت لا تزال عالقة بها، مما أدى إلى مقتله على الفور.
وأفادت المصادر أن مطلق النار زميل له يدعى يونس، سلم نفسه لعائلة الضحية التي بادرت بالعفو عنه، معتبرة الحادث "غير مقصود".
(سكاي نيوز)
العمل الفني تم تصويره لصالح قناة "البطاش"
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