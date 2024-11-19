بطريقة عفوية.. طالَبَ الملكة رانيا بالحصول على رخصة قيادة وهكذا ردّت عليه (صورة)

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لفت طالب في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في عمان الأنظار خلال زيارة الملكة رانيا العبدالله للجامعة، عندما رفع لافتة كتب عليها: "بدي الرخصة جلالتك".الملكة رانيا، التي تفاعلت مع الموقف بروح مرحة، شاركت صورة الطالب ولافتته عبر خاصية "ستوري" على حسابها في إنستغرام مساء الثلاثاء، في إشارة إلى التجاوب مع هذا الطلب الطريف الذي أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.وردت الملكة في الصورة "أنجح والكنافة عليّ"، ولاقى ردّ الملكة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي. (العربية)