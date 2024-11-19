18
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
10
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
5
o
بشري
12
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بطريقة عفوية.. طالَبَ الملكة رانيا بالحصول على رخصة قيادة وهكذا ردّت عليه (صورة)
Lebanon 24
19-11-2024
|
15:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفت طالب في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا في عمان الأنظار خلال زيارة الملكة رانيا العبدالله للجامعة، عندما رفع لافتة كتب عليها: "بدي الرخصة جلالتك".
الملكة رانيا، التي تفاعلت مع الموقف بروح مرحة، شاركت صورة الطالب ولافتته عبر خاصية "ستوري" على حسابها في إنستغرام مساء الثلاثاء، في إشارة إلى التجاوب مع هذا الطلب الطريف الذي أثار تفاعلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
Advertisement
وردت الملكة في الصورة "أنجح والكنافة عليّ"، ولاقى ردّ الملكة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي. (العربية)
فنون ومشاهير
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حادث غريب في الاشرفية.. اليكم ما جرى في احد الافران
Lebanon 24
حادث غريب في الاشرفية.. اليكم ما جرى في احد الافران
00:33 | 2024-11-19
19/11/2024 12:33:06
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة مار الياس: معلومات جديدة عن "الضحية"
Lebanon 24
غارة مار الياس: معلومات جديدة عن "الضحية"
01:30 | 2024-11-19
19/11/2024 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هوكشتاين وصل إلى مطار بيروت.. واخضاع كل حقائبه للتفتيش الدقيق
Lebanon 24
هوكشتاين وصل إلى مطار بيروت.. واخضاع كل حقائبه للتفتيش الدقيق
00:36 | 2024-11-19
19/11/2024 12:36:51
Lebanon 24
Lebanon 24
يكبر زوجته بـ 34 عاما.. الإعلامي زياد نجيم يحتفل بعيد ميلاد ابنه الأول (صور)
Lebanon 24
يكبر زوجته بـ 34 عاما.. الإعلامي زياد نجيم يحتفل بعيد ميلاد ابنه الأول (صور)
02:15 | 2024-11-19
19/11/2024 02:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجت ببدلة رجالية.. فنانة لبنانية تُفاجئ الجميع بدخولها القفص الذهبي تعرّفوا إلى عريسها (صور)
Lebanon 24
تزوجت ببدلة رجالية.. فنانة لبنانية تُفاجئ الجميع بدخولها القفص الذهبي تعرّفوا إلى عريسها (صور)
03:49 | 2024-11-19
19/11/2024 03:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في منوعات
16:57 | 2024-11-19
بالصور.. حقل غامض على سطح المريخ!
16:42 | 2024-11-19
فرّت من طالبان.. فتاة أفغانية تفوز بجائزة دولية لنضالها من أجل حقوق المرأة
16:11 | 2024-11-19
بتهم اغتصاب.. توقيف نجل أميرة النرويج
12:30 | 2024-11-19
مقتل شابّ خلال مشهد تمثيلي بالرصاص الحي (صورة)
11:40 | 2024-11-19
مقتل طالب على يد رجل.. اليكم السبب
10:40 | 2024-11-19
بعدما ادعى انتحارها... "طول امرأة" يساعد الشرطة على كشف جريمة زوجها!
فيديو
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
20/11/2024 01:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
Lebanon 24
توقعات جديدة لليلى عبد اللطيف.. هذا ما قالته عن مصير الحرب في لبنان وعن مطار بيروت (فيديو)
23:40 | 2024-11-14
20/11/2024 01:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
بعد إعلانها عن افتتاح كازينو للرقص الشرقي.. رانيا يوسف تُثير الجدل مُجددا بإطلالة جريئة (فيديو)
01:00 | 2024-11-14
20/11/2024 01:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24