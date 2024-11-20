في المغرب.. صاعقة تنهي حياة شاب مغربي!

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توفي شاب مغربي يبلغ من العمر 24 سنة بمدينة طنجة المغربية بعدما تعرض لصاعقة برق أردته قتيلا.الشاب لقي مصرعه متأثرا بحروق خطيرة في جسده، لحظة احتمائه تحت شجرة في إحدى الحدائق العمومية، أثناء ضرب المدينة عاصفة رعدية شديدة مصحوبة بالبرق.وعثر على جثة الشاب، والتي تم نقلها فور وصول عناصر الأمن والوقاية المدنية إلى مكان وقوع الحادثة.وشهد شمال المغرب، بداية الأسبوع، وتحديدا مدينة طنجة، ظاهرة جوية اسثنائية، أثارث الرعب في صفوف السكان مخافة حدوث كارثة.وتوثق صور منتشرة على المنصات الاجتماعية، ظهور سحب كثيفة غطت السماء، سبقت وقوع الحادثة.وكانت مديرية الأرصاد الجوية المغربية قد أصدرت نشرة إنذارية للمغاربة من عواصف رعدية ورياح قوية في هذه المناطق.