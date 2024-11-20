Advertisement

منوعات

فيديو غريب... سقوط "غيمة" من السماء على الأرض

Lebanon 24
20-11-2024 | 08:10
A-
A+
Doc-P-1281148-638677123948496733.jpg
Doc-P-1281148-638677123948496733.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مشهدا غريبا لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا، وبدت من بعيد كأنها "غيمة قطنية".
 
 
ويُظهر مقطع الفيديو سحابة صغيرة تسقط ببطء على الأرض وسط الضباب في منطقة جبلية، وعندما لامست السطح، بقيت السحابة سليمة، ومن بعيد بدت وكأنها "غيمة قطنية". (سبوتنيك)
 
 
Advertisement
 

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:28 | 2024-11-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:02 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2024-11-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
10:25 | 2024-11-20
09:46 | 2024-11-20
09:28 | 2024-11-20
07:16 | 2024-11-20
05:40 | 2024-11-20
04:41 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24