فيديو غريب... سقوط "غيمة" من السماء على الأرض

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، مشهدا غريبا لـ"سقوط سحابة" على الأرض في إندونيسيا، وبدت من بعيد كأنها "غيمة قطنية".

ويُظهر مقطع الفيديو سحابة صغيرة تسقط ببطء على الأرض وسط الضباب في منطقة جبلية، وعندما لامست السطح، بقيت السحابة سليمة، ومن بعيد بدت وكأنها "غيمة قطنية". (سبوتنيك)