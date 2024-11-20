فيديو غريب... سقوط "غيمة" من السماء على الأرض

📹"سقوط سحابة على الأرض" في إندونيسيا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير، مشاهد لظاهرة غريبة منتشرة في إندونيسيا، حيث يُظهر مقطع فيديو سحابة صغيرة تسقط ببطء على الأرض وسط الضباب في منطقة جبلية، وعندما لامست السطح، بقيت السحابة سليمة، ومن بعيد تبدو وكأنها "غيمة… pic.twitter.com/mXhDzHb2ST
— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 20, 2024
📹"سقوط سحابة على الأرض" في إندونيسيا
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل كبير، مشاهد لظاهرة غريبة منتشرة في إندونيسيا، حيث يُظهر مقطع فيديو سحابة صغيرة تسقط ببطء على الأرض وسط الضباب في منطقة جبلية، وعندما لامست السطح، بقيت السحابة سليمة، ومن بعيد تبدو وكأنها "غيمة… pic.twitter.com/mXhDzHb2ST