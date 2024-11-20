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منوعات
بعد أكثر من 50 عامًا.. حلّ لغز قتل فتاة في أميركا!
Lebanon 24
20-11-2024
|
09:46
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ألقت السلطات الاميركية القبض على جوزيف أ. أمبروز، البالغ من العمر 77 عامًا، في بونكا سيتي، أوكلاهوما، بتهمة قتل ماري كاي هيس، البالغة 17 عامًا، التي عُثر على جثتها في حفرة بجانب الطريق في نبراسكا عام 1969.
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وفقًا لبيان صادر عن المدعي العام لمقاطعة سوندرز، تم الإبلاغ عن اختفاء هيس في مساء 25 آذار 1969، قبل العثور على جثتها جنوب واهاو بعد منتصف الليل.
ويواجه أمبروز تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، وسيبدأ قريبًا إجراءات تسليمه إلى نبراسكا لمواجهة التهم. تأتي هذه الخطوة بعد أكثر من خمسة عقود من الجريمة التي ظلت لغزًا طيلة هذه السنوات.
لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول القضية أو أدلة جديدة أدت إلى هذا التطور المفاجئ. (people)
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