Advertisement

منوعات

ضبط لحوم حمير كانت معدة للبيع في الأسواق!

Lebanon 24
21-11-2024 | 00:24
A-
A+
Doc-P-1281461-638677707465900747.jpg
Doc-P-1281461-638677707465900747.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فتحت مديرية أمن القبّة شرق ليبيا، مساء أمس الأربعاء، تحقيقا بعد ضبط لحوم حمير كانت معدة للبيع في الأسواق على أنها لحوم حمراء صالحة للأكل، في واقعة صدمت الليبيين إزاء انتشار عمليات الغش والاحتيال.

Advertisement
وأوضحت في بيان أن التحقيق لا يزال جارياً بعد اكتشاف قسم البحث الجنائي بالتعاون مع قسم النجدة، جريمة الشروع في بيع لحم الحمير للمواطنين. ونشرت صوراً للحوم ورؤوس حمير مقطعة ومكدّسة في أكياس فوق عربة سيارة، بعد ذبحها، جاهزة ومعدة للتسويق في الأسواق، وأخرى للأدوات التي كانت تستخدم في عمليات الذبح والسلخ والتقطيع.

وخلّفت هذه الحادثة غير المألوفة رود فعل واسعة عند الليبيين، الذين نددوا بضعف الرقابة الصحيّة وانتشار المسالخ العشوائية وتنامي ظاهرة ترويج الغذاء الفاسد للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين ينجذبون لشراء اللحوم الحمراء ذات السعر الرخيص، مطالبين بتشديد أقصى العقوبات على جميع الأطراف المتورطة.

وبشكل متكرر، تضبط سلطات الرقابة في ليبيا كميات كبيرة من اللحوم والأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، آخرها في مدينة مصراتة، حيث أحبط جهاز مكافحة الإرهاب عملية غير قانونية لبيع لحوم الأغنام والإبل النافقة.(العربية)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
23:28 | 2024-11-20
23:00 | 2024-11-20
22:55 | 2024-11-20
15:49 | 2024-11-20
10:25 | 2024-11-20
09:46 | 2024-11-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24