22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
ضبط لحوم حمير كانت معدة للبيع في الأسواق!
Lebanon 24
21-11-2024
|
00:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
فتحت مديرية أمن القبّة شرق ليبيا، مساء أمس الأربعاء، تحقيقا بعد ضبط لحوم حمير كانت معدة للبيع في الأسواق على أنها لحوم حمراء صالحة للأكل، في واقعة صدمت الليبيين إزاء انتشار عمليات الغش والاحتيال.
Advertisement
وأوضحت في بيان أن التحقيق لا يزال جارياً بعد اكتشاف قسم البحث الجنائي بالتعاون مع قسم النجدة، جريمة الشروع في بيع لحم الحمير للمواطنين. ونشرت صوراً للحوم ورؤوس حمير مقطعة ومكدّسة في أكياس فوق عربة سيارة، بعد ذبحها، جاهزة ومعدة للتسويق في الأسواق، وأخرى للأدوات التي كانت تستخدم في عمليات الذبح والسلخ والتقطيع.
وخلّفت هذه الحادثة غير المألوفة رود فعل واسعة عند الليبيين، الذين نددوا بضعف الرقابة الصحيّة وانتشار المسالخ العشوائية وتنامي ظاهرة ترويج الغذاء الفاسد للمواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود الذين ينجذبون لشراء اللحوم الحمراء ذات السعر الرخيص، مطالبين بتشديد أقصى العقوبات على جميع الأطراف المتورطة.
وبشكل متكرر، تضبط سلطات الرقابة في ليبيا كميات كبيرة من اللحوم والأغذية الفاسدة ومنتهية الصلاحية، آخرها في مدينة مصراتة، حيث أحبط جهاز مكافحة الإرهاب عملية غير قانونية لبيع لحوم الأغنام والإبل النافقة.(العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة
لم تحضر عرض والده في الرياض.. انفصال ابن المصمم ايلي صعب عن خطيبته (صور)
Lebanon 24
لم تحضر عرض والده في الرياض.. انفصال ابن المصمم ايلي صعب عن خطيبته (صور)
04:16 | 2024-11-20
20/11/2024 04:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
حالة من الذعر...مواطنون شعروا باهتزازات قويّة وهذا ما تبيّن
Lebanon 24
حالة من الذعر...مواطنون شعروا باهتزازات قويّة وهذا ما تبيّن
05:15 | 2024-11-20
20/11/2024 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كتلٌ قطبيّة شديدة البرودة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان يوم الأحد
Lebanon 24
كتلٌ قطبيّة شديدة البرودة... الأب إيلي خنيصر: هذا ما ينتظر لبنان يوم الأحد
10:33 | 2024-11-20
20/11/2024 10:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إستشهاد مرافق نصرالله في جنوب لبنان
Lebanon 24
بالصورة.. إستشهاد مرافق نصرالله في جنوب لبنان
14:48 | 2024-11-20
20/11/2024 02:48:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو هوكشتاين داخل مقهى في بيروت... شاهدوا ما حصل معه
Lebanon 24
بالفيديو هوكشتاين داخل مقهى في بيروت... شاهدوا ما حصل معه
10:02 | 2024-11-20
20/11/2024 10:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
23:28 | 2024-11-20
دراسة تحذّر من خطر مقبل.. كوارث قد تتشكّل بسبب ذوبان الأنهار الجليدية
23:00 | 2024-11-20
امرأة تقتل 14 صديقة بالسم.. هكذا كشف أمرها
22:55 | 2024-11-20
برجك اليوم
15:49 | 2024-11-20
مشاجرة في "المول" بين لاعب معروف ورجل أمن... اليكم السبب وهكذا انتهت القضية
10:25 | 2024-11-20
بسبب تيك توك.. أخ قاصر طعن شقيقته الطفلة بـ21 طعنة
09:46 | 2024-11-20
بعد أكثر من 50 عامًا.. حلّ لغز قتل فتاة في أميركا!
فيديو
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
Lebanon 24
أكلت "كوارع" على الهواء من دون علمها.. شاهدوا ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم في أحد البرامج (فيديو)
01:38 | 2024-11-21
21/11/2024 09:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
من داخل الحمام.. سيلفي لنادين نسيب نجيم بفستان من الموسلين وهذا ما كشفته عن طلاقها (فيديو)
00:36 | 2024-11-20
21/11/2024 09:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
Lebanon 24
لن تصدقوا ماذا فعل.. رحمة رياض تكشف غش مشترك في برنامج "اكس فاكتور" (فيديو)
23:20 | 2024-11-17
21/11/2024 09:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24