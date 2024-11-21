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بمبلغ خيالي.. بيع "أغلى موزة في العالم"

Lebanon 24
21-11-2024 | 07:25
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اشترى ملياردير صيني، اليوم الأربعاء ما يوصف بأنها "أغلى موزة في العالم"، في دار سوذبيز للمزادات في نيويورك.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن رجل أعمال صينيا اشترى عملا فنيا للفنان الإيطالي موريزيو كاتيلان بعنوان "كوميدي" يعود لعام 2019، وهو عبارة عن موزة معلقة على حائط. 
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وأضافت أن الموزة تأتي بشريط لاصق وشهادة أصالة وتعليمات التثبيت لاستبدال الموزة - كلما تعفنت، موضحةً أن "المزايدة على الموزة انتهت في 5 دقائق، وكانت من نصيب رجل الأعمال الصيني المولد جاستن صن، بعدما تفوق على 6 منافسين آخرين".

وبيعت الموزة بمبلغ 6.24 مليون دولار. وكان الخبراء يتوقعون بيعها بنحو مليون ونصف دولار. (سكاي نيوز) 

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