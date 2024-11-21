بقيمة 2.4 مليون دولار.. سباك يعثر على كنز داخل "قبو"

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لاحظ الرجل حبلا غريبا يبرز من الطابق السفلي لفيلا قيد التجديد في منطقة بينزينغ في فيينا، فاستخدم مجرفة لحفر الخرسانة المحيطة به، فوجد صندوقا معدنيا صدئا، وعندما تمكن من فتحه، وجد حوالي 66 رطلاً (30 كيلوغراما) من العملات الذهبية بالداخل.وكانت العملات مزينة بصور موزارت، الملحن النمساوي الأسطوري. (سكاي نيوز)