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عربيتان تفوزان بجوائز أدبية مرموقة في الولايات المتحدة

Lebanon 24
21-11-2024 | 12:10
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فازت الشاعرة الفلسطينية الأميركية، لينا خلف تفاحة، والكاتبة السورية الأميركية، شفاء الصفدي، بجائزة الكتاب الوطنية الأميركية.
ومنحت جائزة أدب اليافعين مساء الأربعاء عن رواية "كريم بيتوين" Kareem Between للكاتبة الصفدي، والتي تتبع رحلة صبي سوري أميركي في الصف السابع وكفاحه وهو يشق طريقه إلى المدرسة.
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والصفدي مؤلفة ومعلمة ومراجعة كتب ولدت في سوريا وهاجرت إلى الولايات المتحدة مع والديها عندما كانت صغيرة. وإضافة إلى تدريس اللغة الإنجليزية في مدرسة محلية ، تراجع الكتب الإسلامية على مدونتها "مدونة الأم المسلمة".
وذهبت جائزة الشعر إلى مجموعة "شيء عن الحياة" لخلف تفاحة، وتنسج المجموعة تاريخ فلسطين والتحديات التي تواجهها تفاحة في عالم من العنف ومواضيع مثل الشتات والاستعمار والجشع بالإضافة إلى الأمل والمسرات الصغيرة التي يتمسك بها الناس للبقاء على قيد الحياة.
وخلف شاعرة وكاتبة مقالات ومترجمة من أصول فلسطينية وأردنية وسورية.
 كتبت مجموعات شعرية أخرى بما في ذلك الماء و الملح، التي فازت بجائزة ولاية واشنطن للكتاب لعام 2018 للشعر و"كان وأخواتها". 
وغالبا ما يستكشف عملها تجارب الجيل الأول من الأميركيين والمهاجرين بالإضافة إلى موضوعات مثل الهوية الثقافية والحدود واللغة.
وقامت لجان التحكيم، المؤلفة من كتاب ونقاد وبائعي كتب وغيرهم في المجتمع الأدبي، باختيار الكاتبتين من بين مئات المشاركات، حيث رشح الناشرون أكثر من 1900 كتاب في المجموع. حصل كل فائز في الفئات التنافسية الخمس على 10,000 دولار. (الحرة)
الشاعرة الفلسطينية الأميركية، لينا خلف تفاحة
الكاتبة شفاء سالتاجي الصفدي تحضر حفل توزيع جوائز الكتاب الوطني
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