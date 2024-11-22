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لهذا السبب.. أستاذ جامعي يقتل جاره و يصيب نجله

Lebanon 24
22-11-2024 | 01:20
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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة في مصر، القبض على أستاذ جامعي، لاتهامه بقتل جاره، وإصابة ابنه، نتيجة خلافات متعلقة بالجيرة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمقتل شخص وإصابة نجله في حدائق أكتوبر.
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وتوصلت تحريات رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر، إلى أن أستاذ جامعي وراء الاعتداء على المجني عليهما بسلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة.
وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. (اليوم السابع)
 
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