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فنون ومشاهير

والده أرسل شخصًا لسرقة لوحة السيارة.. ابن طباخ شهير يدهس عامل توصيل

Lebanon 24
22-11-2024 | 07:30
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لقي عامل توصيل يدعى عبد الرحمن من محافظة بني سويف المصرية مصرعه فجر اليوم الجمعة، بعدما صدمته سيارة "رانج روفر" كان يقودها ابن طباخ شهير بسرعة جنونية.

وبحسب صحيفة "الدستور"، قال أحد زملاء عبدالرحمن في العمل إنه كان في طريقه لتوصيل طلب إلى أحد الزبائن وفوجئ بالحادث، مضيفا: "سائق السيارة كاد أن يصطدم بي أولا قبل أن يدهس عبد الرحمن".
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وفي السياق، قال مدير عبد الرحمن في العمل إن السيارة دهست الضحية لمسافة 15 مترا ولم يدرك السائق الأمر إلا بعد تعطل عجلة السيارة، وبعدها وصل والد السائق وهو "شيف شهير" وأخذ ابنه وفرّا من موقع الحادث.

وتابع: "بعدها بحوالي 15 دقيقة، تفاجأنا بوجود ونش يحاول سحب السيارة من مكان الحادث".

وكان يستعد عبد الرحمن لفرحه يوم 6 كانون الأول المقبل، وطلب إجازة من الشغل، وكان يوم الحادث آخر يوم عمل له قبل فرحه".

إلى ذلك، أضاف شاهد ثالث على الحادث من زملاء عبد الرحمن أن السيارة كانت تقل شابين لا يتجاوز عمرهما 16 عاما، وأنها استمرت في السير لمسافة حوالي 600 متر بعد الحادث قبل أن يتم إيقافها بواسطة صاحب سيارة أخرى".

كما أوضح الشاهد أن والد السائق أرسل شخصا لسرقة لوحة السيارة في محاولة لإخفاء هويتها، فيما تجري الشرطة تحريات مكثفة لضبط الجاني. (سكاي نيوز)

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