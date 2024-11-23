التهم خروفا يزن 15 كلغ خلال نصف ساعة فقط! (فيديو)

تناول مؤثر جزائري شهير يدعى سليم الأكول خروفا يزن 15 كيلوغراما خلال نصف ساعة فقط.



وظهر سليم في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يلتهم الخروف، في مشهد أثار دهشة متابعيه، وحقق ملايين المشاهدات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكد سليم، أن تحدي أكل خروف روماني "يعتبر الأول من نوعه في الجزائر، وسابقة بالنسبة له، رغم أنه سبق أن أكل جملا".



يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يُنجز فيها الرجل المشارف على الخميسنيات، تحديات مماثلة، فقد شارك في مسابقات وطنية وأخرى دولية، حيث سبق أن التهم 10 رؤوس خرفان في أقل من 20 دقيقة وغيرها.(روسيا اليوم)



